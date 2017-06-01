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Лукашенко: Польховский нашим великим спортсменам чем-то не понравился

1 июня 2017, четверг. 12:38. Другие

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил нынешнее состояние биатлона в стране. На этой неделе он был переизбран на пост главы НОК страны.

«Слава богу, Даша уже, наверное, окончательно встанет на ноги. Больше никого нет. Биатлон – это вообще! Роман целый можно написать. Булыгин за руку привёл ко мне тренера. Великий, говорит, тренер, олимпийский чемпион. Польховский поработал предсезонку, нашим великим спортсменам чем-то не понравился. Убедили, что он перегрузил спортсменов. Но так если вы его выкинули, то дайте результат», — сказал Лукашенко в эфире телеканала СТВ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Лукашенко Валерий Польховский Дарья Домрачева
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1 июня 2017, четверг
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