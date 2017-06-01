В Санкт-Петербурге стартовал Кубок Ассоциации класса «Оптимист»

1 июня в Академии парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга стартовали гонки Кубка Ассоциации класса «Оптимист». 2 июня к соревнующимся присоединится флот первого этапа серии детско-юношеских регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома». К участию в Кубке Ассоциации заявлены 104 спортсмена из восьми регионов страны.



«Очень приятно, что именно в нашем городе и в нашем яхт-клубе эта инициатива получила воплощение и развитие. Надеюсь, проведение Кубка Ассоциации станет традиционным», — сказала президент Ассоциации и командор яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров.

Кубок Ассоциации класса «Оптимист» является вторым этапом отбора участников предстоящих первенств мира и Европы 2017 года, которые состоятся, соответственно, в Таиланде и в Болгарии. В Санкт-Петербург прибыла первые тройки зачёта юношей и девушек первенства России в классе «Оптимист» 2016 года. Это действующий победитель Григорий Коваль из Москвы, Илья Чуприна (Таганрог) и Максим Шапошников (Санкт-Петербург). Серьёзную конкуренцию им составит титулованный спортсмен из Тольятти Дмитрий Лаздин, петербуржцы Владислав Грахов, Аркадий Карманов, Василий Андреев.

Среди девушек фаворитами можно назвать победителя первенства, титулованную Викторию Ликсанову (Москва) и её давних соперниц Александру Лукоянову и Ксению Громову (Санкт-Петербург). Победительница зачёта младших девушек первенства России 2016 Анна Неганова (Санкт-Петербург) тоже заявлена.

Инновацией соревнований станет использование онлайн-трекера российской разработки Regatta scope. Пока в тестовом режиме трекерами будут оснащены только 20 лодок флота. Виджет приложения будет размещен на официальном сайте Академии парусного спорта http://www.sailing-academy.ru/ Соревнования завершатся 4 июня.