Сборная России по гандболу обыграла Македонию на товарищеском турнире

Женская сборная России с победы стартовала на товарищеском турнире в Анталье (Турция). Первым соперником команды Евгения Трефилова и Алексея Алексеева стала сборная Македонии. Российские гандболистки добились достаточно уверенной победы со счётом 35:29. Сборной России больше удался первый тайм, который завершился в нашу пользу – 21:14, что во многом предопределило исход встречи.

В составе сборной России самой результативной стала Дарья Самохина, которая записала на свой счёт 9 мячей. Антонина Скоробогатченко отметилась пятью голами в ворота македонской команды.

Следующий матч на товарищеском турнире сборная России проведёт 2 июня. Соперником нашей команды станет сборная Турции.

Гандбол. Женщины. Товарищеский турнир. Первый тур. Анталья

Россия – Македония – 35:29 (21:14).