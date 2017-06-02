Клишина выиграла турнир Golden Roof Challenge в Инсбруке

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина одержала победу на международном турнире Golden Roof Challenge в Инсбруке (Австрия). Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 6,48 метра. Второе место заняла украинка Кристина Гришутина (6,31), третье — Сара Лаггер из Австрии (6,13).

15 июня Клишина выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло. Кроме неё к участию в международных стартах под нейтральным флагом допущены ещё 11 российских легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков и Мария Ласицкене (Кучина).