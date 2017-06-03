Клишина: я уже получила британскую визу для участия в ЧМ по лёгкой атлетике

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, что получила британскую визу для участия в чемпионате мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Лондоне с 5 по 13 августа.

«Я уже получила визу, это был долгий процесс, у меня также, как у всех. Думала, сделаю быстрей, решила сделать это заранее, делала в Америке, знала, что в Европе у меня просто не будет так много времени, чтобы я могла отдать паспорт на три недели. Выдохнула, когда получила», — приводит слова Клишиной ТАСС.

Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила Дарью до участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом.