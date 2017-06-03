«Кристалл» сыграет со «Спартаком» в матче за 5-е место КЕЧ по пляжному футболу

В матче утешительного турнира за 5-8-е места Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу «Кристалл» из Санкт-Петербурга обыграл португальский «Спортинг» со счётом 9:2. По два гола в составе российской команды забили бразильцы Нелито и Родриго.

В матче за пятое место «Кристалл» сыграет с московским «Спартаком».

Напомним, что в полуфиналах сегодня «Локомотив» встретится с «Брагой», а «Дельта» — с «Артур Мьюзик».

Кубок европейских чемпионов-2017. Назаре, Португалия

Матчи за 5-8-е места. Первый матч

«Кристалл» (Россия) — «Спортинг» (Португалия) — 9:2 (2:0, 2:1, 5:1).