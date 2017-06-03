«Локомотив» не сумел выйти в финал КЕЧ по пляжному футболу, уступив «Браге»

Московский «Локомотив» в полуфинале Кубка европейских чемпионов в Назаре (Португалия) проиграл местной «Браге» со счётом 5:8. В составе «Браги» хет-трик оформил Бруно Шавьер, дважды отличился Бернардо Мартинс. «Локомотив» в ходе встречи неоднократно сокращал отставание до одного мяча, но концовка осталась за португальской командой.

За титул «Брага» поспорит либо с саратовской «Дельтой», либо с украинским «Артур Мьюзик».

Кубок европейских чемпионов — 2017. Португалия, Назаре

Полуфинал

«Локомотив» (Москва, Россия) — «Брага» (Португалия) — 5:8 (1:2, 2:2, 2:4).