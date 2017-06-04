Ханю: Медведева способна кататься чисто в любой ситуации

Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю выразил восхищение психологической устойчивостью россиянки Евгении Медведевой.

«Евгения Медведева катается чисто в любой ситуации, не только на пике формы. Она настолько классно выступила на чемпионате мира, что уже в конце сезона обновила свой лучший результат. Её психологическая устойчивость и умение справляться с давлением вызывают восхищение. Это очень важно на таком уровне. Легко сказать, что ты можешь кататься чисто, но доказать это на льду гораздо сложнее», – сказал Ханю в интервью журналу Ice Jewels