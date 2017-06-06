Шахматисты Дубов и Матлаков входят в число лидеров чемпионата Европы

После шести туров чемпионата Европы по шахматам среди мужчин, который проходит в Минске, лидируют 10 участников, в активе которых по 5 очков. Среди них два россиянина — Даниил Дубов и Максим Матлаков. В партиях шестого тура Матлаков обыграл белоруса Владислава Ковалёва, Дубов оказался сильнее Армана Пашикяна из Армении.

В числе 29 шахматистов, набравших по 4,5 очка, россияне Александр Рязанцев, Дмитрий Бочаров, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Александр Шиманов, Антон Демченко и Денис Хисматуллин.

По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, в рамках которого пройдёт отбор на турнир претендентов.