Снежницкий: о «Спартаке» всегда говорят гораздо чаще, чем о других клубах

Вице-президент МФК «Спартак» Игорь Снежницкий, ставший гостем хоккейного клуба «Спартак» (Москва), отметил единство клубного сообщества и поздравил с победой в футбольном чемпионате России московский «Спартак».

«Ещё раз поздравляю наших футбольных одноклубников с долгожданным чемпионством. Это такое событие, которое запоминается на всю жизнь. О «Спартаке» всегда говорят много и гораздо чаще, чем о каких-то других клубах. И золото футболистов позволило ещё больше увеличить популярность бренда «Спартака». Уверен, что та работа, которая была проведена футбольным, хоккейным и мини-футбольным клубами, конечно, ещё больше сплотила всё спартаковское сообщество. В следующем сезоне мы обязательно продолжим нашу совместную работу, чтобы все увидели: красно-белая семья, красно-белое братство — это не просто красивые слова, а наша общая философия, которой мы будем всегда придерживаться», — цитирует Снежницкого официальный сайт ХК «Спартак».