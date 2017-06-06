Монреаль примет чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году

Совет Международного союза конькобежцев утвердил предварительный список мест проведения международных турниров по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту на 2020 год.

Чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году примет Монреаль (Канада). Чемпионат Европы состоится в Граце (Австрия), чемпионат четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея), юниорский чемпионат мира — в Таллине (Эстония).

Чемпионат мира по шорт-треку в 2020 году пройдёт в Сеуле (Южная Корея), юниорский чемпионат мира — в Бормио (Италия).

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдёт в Солт-Лейк-Сити (США), чемпионат Европы — Херенвен (Нидерланды), совмещённый чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье и в спринтерском многоборье — в Хамаре (Норвегия).