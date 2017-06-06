«Динамо» и «Дина» оштрафованы по итогам финальных матчей ЧР по мини-футболу

Сегодня, 6 июня, состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты решения по матчу финальной серии чемпионата России по мини-футболу между московской «Диной» и подмосковным «Динамо» 31 мая.

«Динамо» оштрафовано на 50 тыс. рублей в соответствии со статьей 98 «Дисциплинарного регламента РФС» и п. 18 приложения № 1 «Дисциплинарного регламента РФС» за неподобающее поведение команды, зафиксированное в пятый раз. «Дина» была оштрафована на такую же сумму за необеспечение общественного порядка и безопасности, зафиксированное впервые.

Футболисты «Динамо» Сирило, Денис Бурков, Ренат Шакиров, Вилде, Георгий Замтарадзе, Сергей Сергеев, Робиньо, тренер команды Темур Алекберов, а также игроки «Дины» Артём Ниязов, Арсер Багиров, Янар Асадов, Андрей Понкратов, Павел Чистополов, Глеб Разорёнов, Андрей Заболонков, главный тренер москвичей Бесик Зоидзе, начальник команды Роман Козлов и врач Антон Мережин оштрафованы каждый на 10 тыс. рублей за выход физического лица во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи.

«Динамо» – «Дина» 03 июня 2017 года



По итогам матча 3 июня «Дина» за неподобающее поведение команды, зафиксированное во второй раз, оштрафована на 20 тыс. рублей. Зоидзе оштрафован на 20 тыс. рублей за выход во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи. «Динамо» получило штраф в размере 50 тыс. рублей за необеспечение общественного порядка и безопасности, зафиксированное впервые.