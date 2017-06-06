FIS настаивает на увеличении срока дисквалификации Йохауг до 16-20 месяцев

Международная федерация лыжных видов спорта настаивает на продлении срока дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг с 13 до 16-20 месяцев. Об этом рассказал адвокат спортсменки Кристиан Юрт.

«FIS считает, что срок дисквалификации Терезы необходимо „разумно продлить“. Во время переговоров прозвучали числа от 16 до 20 месяцев на усмотрение судей. Я считаю, что нет никаких оснований для увеличения срока отстранения», — приводит слова Юрта NRK.

Напомним, что сегодня, 6 июня, в Спортивном арбитражном суде в Лозанне прошли слушания по апелляции FIS на решение антидопинговой комиссии Олимпийского комитета Норвегии о дисквалификации Йохауг за употребление клостебола на 13 месяцев.