18-летний олимпийский чемпион пловец Чалмерс перенёс операцию на сердце

Олимпийский чемпион 2016 года австралийский пловец Кайл Чалмерс успешно перенёс операцию на сердце, сообщает AP. В мае врачи диагностировали у 18-летнего спортсмена суправентрикулярную тахикардию. Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия), который состоится в июле, Чалмерс пропустит.

По словам Кайла, его главной целью после возвращения будет успешное выступление на Играх Содружества, которые пройдут в Австралии в 2018 году.



На Играх в Рио Чалмерс завоевал золото на дистанции 100 м вольным стилем, а также стал бронзовым призёром в комбинированной и кролевой эстафетах 4 по 100 м.