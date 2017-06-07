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18-летний олимпийский чемпион пловец Чалмерс перенёс операцию на сердце

7 июня 2017, среда. 09:31. Другие

Олимпийский чемпион 2016 года австралийский пловец Кайл Чалмерс успешно перенёс операцию на сердце, сообщает AP. В мае врачи диагностировали у 18-летнего спортсмена суправентрикулярную тахикардию. Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия), который состоится в июле, Чалмерс пропустит.

По словам Кайла, его главной целью после возвращения будет успешное выступление на Играх Содружества, которые пройдут в Австралии в 2018 году.

На Играх в Рио Чалмерс завоевал золото на дистанции 100 м вольным стилем, а также стал бронзовым призёром в комбинированной и кролевой эстафетах 4 по 100 м.

Источник: Associated Press Сообщить об ошибке
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