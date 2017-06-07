Каминский: в Крыму нет ни одной базы, осталось только то, что было в СССР

Старший тренер спринтерской группы сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский рассказал о ходе восстановления олимпийского чемпиона Никиты Крюкова, у которого проблемы со спиной, а также оценил инфраструктуру Крыма, где его подопечные провели подготовительный сбор.

«Скажем так: проблемы со спиной мы почти преодолели. Проблемы-то уже застарелые, одним разом не справиться, но на сегодня мы понимаем, как ситуацию контролировать, как избежать рецидивов. Я как тренер понимаю, какие упражнения надо делать, чтобы минимальный был вред, как закачивать спину, для того чтобы вообще избежать рецидивов. Ситуация мне нравится. На сегодня, слава богу, справляемся с этой проблемой.

С точки зрения спортивной Крым – наилучший вариант для сбора. Единственное, что вода холодновата, но можно и места с тёплой водой найти, если поискать. Проблема только в инфраструктуре: на сегодня в Крыму нет ни одной базы, осталось только то, что было в СССР. Это касается не только спортивной составляющей, а и дорог, да и менталитета людей. Хотя менталитет-то, может, и хорошо, а всё остальное – не очень. Честно говоря, Крым выбирал бы всегда местом проведения первого сбора. Вон люди едут на Мальорку, куда-то ещё. Крым всегда чем хорош был – это лучший курорт у нас, да и по объективным причинам: у спортсменов после этого сбора показатели очень хорошие, например той же крови.

Сбор был втягивающий, особо сложных задач для спортсменов не представлял. Естественно, все справились без проблем. В преддверии Олимпиады, понятно, никого не надо заставлять работать. Проблем не было никаких, с планом все справились. Один день только Никита Крюков пропустил, у него была простуда небольшая.

В Отепя у нас уже запланирован большой объём аэробной работы, на роллерах различных типов, силовой работы большое количество. Планируем сохранить набранный сейчас уровень. Увеличим специальную работу, начинаем втягиваться и в полном объёме тренироваться", — цитирует Каминского «Р-Спорт».