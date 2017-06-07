Слушатели «Спорт FM» назвали Хачанова лучшим спортсменом РФ по итогам недели

Каждый понедельник в рамках программы Top Sport ведущие радиостанции «Спорт FM» выбирают лучшего спортсмена прошедшей недели. По итогам прошлой недели по итогам опроса в социальной сети «ВКонтакте» первое место занял теннисист Карен Хачанов (29% голосов слушателей).

Второй стала волейболистка сборной России Наталия Гончарова (27%), третьей — прыгунья в длину Дарья Клишина (20%), четвёртым — капитан сборной России по гандболу Тимур Дибиров (16%), пятым — игрок сборной России по регби-7 Роман Рощин (7,7%).

Очередные выборы лучшего спортсмена недели пройдут в эфире «Спорт FM» 19 июня начиная с 20:00 мск.