Россиянки сыграют со сборной Китая в 1/4 финала Суперфинала МЛ по водному поло

В Шанхае завершился групповой этап Суперфинала женской Мировой лиги по водному поло, по итогам которого определились все четвертьфинальные пары. Сборная России, ставшая второй в группе А, за выход в полуфинал поспорит с китаянками, занявшими третью позицию в квартете В.

Россиянки на групповом этапе победили сборные Японии и Нидерландов, уступив только команде США, а китаянки проиграли канадкам и венгеркам, опередив в турнирной таблице лишь ватерполисток из Австралии.

В остальных четвертьфиналах американки сыграют с австралийками, канадки — с японками, а венгерки — с голландками.