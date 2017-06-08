IAAF: ношение российскими спортсменами формы цветов флага РФ является неуместным

Международная ассоциация легкоатлетических федераций объяснила, почему выступает против ношения российскими спортсменами, выступающими в международных соревнованиях под нейтральным статусом, формы цветов флага России.

«Пытаясь обойти систему, можно найти много способов, но такое поведение со стороны спортсмена, который имеет нейтральный статус, является неуместным и не демонстрирует его позитивный настрой. Особенно в ситуации, когда Россия пытается вернуть себе членство в IAAF», — приводит текст заявления IAAF ТАСС.