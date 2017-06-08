Демченко сыграл вничью с Хауэллом, Матлаков победил Чепаринова на ЧЕ по шахматам

Россиянин Антон Демченко в девятом туре чемпионата Европы по шахматам в Минске сыграл вничью с англичанином Дэвидом Хауэллом. Ещё один представитель России Максим Матлаков оказался сильнее болгарина Ивана Чепаринова.

После девяти туров лидирует Хауэлл, в активе которого 7,5 баллов. На 0,5 очка меньше у Демченко, Матлакова, армянина Армана Микаэляна и грузина Баадура Джобавы. Ещё 18 шахматистов, включая россиян Владислава Артемьева, Даниила Дубова, Александра Шиманова, Евгения Томашевского, Владимира Федосеева, Евгения Романова и Александра Мотылёва, по 6,5 очка.

22 лучших шахматиста по итогам чемпионата Европы получат путёвки на Кубок мира.



