Хассан, Схипперс, Рёлер победили на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Голландская бегунья Сифан Хассан победила на дистанции 1500 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме с лучшим результатом сезона в мире (3.56,22).

В беге 100 м лучшей стала голландка Дафна Схипперс (10,99), на 400 м — американка Наташа Хастингс (50,52), на 5000 м — кенийка Хеллен Обири (14.18,37).

В тройном прыжке первенствовала Юлимар Рохас из Венесуэлы (14,84). В толкании ядра — китаянка Гун Лицзяо (19,56).

В метании копья победил немец Томас Рёлер (90,06), в беге на 3000 м с препятствиями — кениец Консеслус Кипруто (8.04,63), в беге на 800 м — поляк Адам Кщот (1.45,96), на 200 м — канадец Андре Де Грассе (20,01).