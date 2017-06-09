А. Печёнкин: цели на сезон максимальные, но для начала надо справиться с собой

Двукратный чемпион мира среди юниоров российский биатлонист Александр Печёнкин, перешедший на самоподготовку, рассказал об особенностях своего тренировочного процесса и о задачах на предстоящий сезон.

«Я могу больше времени уделить себе, тренер работает только с одним спортсменом. Мне нужно подтягивать физическую подготовку, развивать выносливость и силовые качества. Нужно думать и о стрельбе – и в «лёжке», и в «стойке» мне нужно выйти на новый уровень.

Цели на новый сезон, конечно же, максимальные. Но для начала нужно справиться с самим собой», — цитирует Печёнкина «Тюменская арена».