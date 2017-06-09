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Стрелки Дрягин и Вдовина выиграли этап Кубка мира в Габале

9 июня 2017, пятница. 21:46. Другие

На этапе Кубка мира в Габале (Азербайджан) в смешанных командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров лидировали россияне Александр Дрягин и Дарья Вдовина. Этот вид стал одним из 15, которые включил сегодня МОК в программу ОИ-2020.

В финале россияне победили сербов, за которых выступали Андреа Арсович и Милютин Стефанович, со счётом 7:4. Бронзовые медали завоевали стрелки сборной Китая — Менгуя Ши и Юнконг Яо.

Отметим, что в квалификации россияне набрали 522,3 очка, сербы – 519,9, китайцы – 521,0.

По решению МОК в программе ОИ-2020 будет больше молодёжных и смешанных видов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Дрягин Дарья Вдовина
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