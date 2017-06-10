Конева: какие ещё запреты IAAF придумает для россиян?

Победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) запретить россиянам, выступающим под нейтральным флагом, демонстрировать на соревнованиях цвета национального триколора.



«Все эти годы мы отстаивали честь Российской Федерации. Мы гордимся своей страной. Почему мы не имеем права носить одежду с цветами национального флага, когда это делают все остальные? Я считаю, что это неправильно. Отечественных спортсменов в последнее время ущемляют часто. Мы уже два года не принимаем участия в международных соревнованиях, но при этом выполняем все требования, предписываемые IAAF, постоянно сдаём допинг-пробы, находимся на связи с офицерами ВАДА. А теперь в IAAF взялись за атрибутику. Чего нам ожидать в ближайшем будущем, что ещё нельзя будет делать? Я считаю, что это несправедливо и неправильно. Резинки для волос надевали, красили ногти, одежда с надписью была всегда. Это логично, мы ведь не нарушали никаких запретов, а теперь нам предлагают всё перечеркнуть… Видимо, отныне мы будем следовать и этим правилам», — сказала Конева в интервью RT.

IAAF: ношение российскими спортсменами формы цветов флага РФ является неуместным