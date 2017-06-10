Крамник и Со победили в фермерском троеборье на турнире в Ставангере

Участники международного шахматного турнира в Ставангере (Норвегия) в свой выходной день посоревновались в фермерском триатлоне. Шахматисты разбились на пары и пробовали свои силы в спиливании деревьев, вождении трактора и дойке коров. Победу одержали россиянин Владимир Крамник и американец Уэсли Со, а участники матча за звание чемпиона мира — 2016 россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен заняли третье место.

«Мне повезло, что моим партнёром был Карякин. Благодаря ему мы смогли войти в тройку. Я плохо пилил деревья, поэтому мы и проиграли. Крамник и Со не очень хорошо водили трактор, но в остальных видах были безупречны», — приводит слова Карлсена NTB.

Посмотреть сюжет об участии шахматистов в фермерском троеборье вы можете на Youtube.