Конева: думаю, зимой я уже буду выступать

Победительница зимнего чемпионата мира 2014 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2013 в Москве в тройном прыжке Екатерина Конева, в апреле ставшая мамой, рассказала о планах по возобновлению карьеры.

«Чувствую себя хорошо, хочется дальше работать, тренироваться, стимул есть, есть желание. Доктора мне разрешили начать тренировки. Конечно, я пока не делаю серьёзной работы, не бегаю-прыгаю, но разминку выполняю, сил хватает. Понимаю, что летом выходить смысла нет, и форсировать события я не хочу, а зимой, думаю, уже буду выступать», — приводит слова Коневой официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.