Яхтсменка Елфутина завоевала бронзу финала Кубка мира в классе «RS:X»

В Сантандере (Испания) завершились соревнования финала Кубка мира по парусному спорту в олимпийском классе «RS:X». Призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный призёр чемпионатов Европы россиянка Стефания Елфутина впервые поднялась на пьедестал почёта этого престижного турнира, став бронзовым призёром (67 очков). В медальной гонке россиянка финишировала шестой. Победила в финале Кубка мира бразильянка Патрисия Фрейташ (39), второй была китаянка Лю Юнсю (47).

Парусный спорт. Финал Кубка мира. Испания, Сантандер

Женщины. «RS:X»

1. Патрисия Фрейташ (Бразилия) – 39 очков

2. Лю Юнсю (Китай) – 47

3. Стефания Елфутина (Россия) – 67