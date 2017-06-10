Легкоатлет Бакулин стал чемпионом России в ходьбе на 20 км

30-летний легкоатлет Сергей Бакулин из Мордовии стал победителем чемпионата России по спортивной ходьбе, проходящего в Чебоксарах, на дистанции 20 км. Спортсмен финишировал с результатом 1 час 20 минут 38 секунд. Бакулин отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, из-за которой лишился звания чемпиона мира — 2011 в ходьбе на 50 км.

Вторым финишировал Василий Мизинов из Челябинска (1:21.47), третьим — Петр Богатырёв из Мордовии (1:22.05).

Спортивная ходьба. Чемпионат России. Мужчины, 20 км

1. Сергей Бакулин (Мордовия) — 1:20:38.

2. Василий Мизинов (Челябинск) — 1:21:48.

3. Петр Богатырёв (Мордовия) — 1:22:05.