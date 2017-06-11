Велогонщик Деннис выиграл первый этап «Тура Швейцарии»

Австралиец Роан Деннис из команды BMC стал победителем пролога многодневной велогонки Мирового тура «Тур Швейцарии» – индивидуальной гонки с раздельным стартом на 6 км. Деннис показал время 6 минут 24 секунды. Вторым стал его партнёр по команде швейцарец Штефан Кюнг, третьим — австриец Маттиас Брандл из Trek-Segafredo.
Следующий этап протяженностью 172,7 км пройдёт 11 июня.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур Швейцарии». 1-й этап. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 6 км
1. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 6.24
2. Штефан Кюнг (Швейцария, BMC) – +0.08
3. Маттиас Брандл (Австрия, Trek-Segafredo) – +0.09…
151. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +0.47