Велогонщик Деннис выиграл первый этап «Тура Швейцарии»

Австралиец Роан Деннис из команды BMC стал победителем пролога многодневной велогонки Мирового тура «Тур Швейцарии» – индивидуальной гонки с раздельным стартом на 6 км. Деннис показал время 6 минут 24 секунды. Вторым стал его партнёр по команде швейцарец Штефан Кюнг, третьим — австриец Маттиас Брандл из Trek-Segafredo.

Следующий этап протяженностью 172,7 км пройдёт 11 июня.

Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур Швейцарии». 1-й этап. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 6 км

1. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 6.24

2. Штефан Кюнг (Швейцария, BMC) – +0.08

3. Маттиас Брандл (Австрия, Trek-Segafredo) – +0.09…

151. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +0.47