Сборная России по регби-7 вышла в финал этапа европейского Гран-при в Лодзи

Сборная России по регби-7 в полуфинале второго этапа европейской серии Гран-при в Лодзи переиграла команду Ирландии со счётом 26:19. За титул подопечные Андрея Сорокина поспорят с регбистами из Испании, одолевшими сборную Уэльса — 26:17. Решающий матч пройдёт сегодня, 11 июня.

Напомним, что на групповом этапе россияне победили сборные Италии и Англии, а также уступили команде Уэльса, а в четвертьфинале оказались сильнее сборной Грузии.

Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. Второй этап. Лодзь, Польша

Полуфиналы



Ирландия — Россия — 19:26 (7:14)

Испания — Уэльс — 26:17 (12:7).