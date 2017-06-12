Брюсов: успешное проведение ЧР повышает шансы Дагестана принять ЧЕ по борьбе

Вице-президент UWW-Europe, заместитель председателя попечительского совета Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов выразил уверенность в том, что успешное проведение чемпионата России по женской борьбе в Каспийске повышает шансы Дагестана принять чемпионат Европы по спортивной борьбе в 2018 году.



«Чемпионат России по женской борьбе в Каспийске получился интересным и ярким по качеству борьбы и знаковым по целому ряду моментов. Впервые на территории Дагестана прошёл чемпионат страны по женскому виду спорта. Символично, что сроки турнира совпали с объявлением решения МОК об изменениях в олимпийской программе 16 видов спорта, во многом основанных на принципах гендерного равенства. Изменения не коснулись спортивной борьбы. Женщины, уже начиная с Рио-2016, разыгрывают шесть комплектов медалей, и Дагестан для женской сборной России – стратегический регион. Успешная организация именно женского чемпионата России в Каспийске станет весомым аргументом для заявки Дагестана на проведение объединенного чемпионата Европы по спортивной борьбе в 2018 году. И здесь нельзя не отметить решающую поддержку в организации чемпионата страны и подготовки заявки на Евро-2018 председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.



Решение о стране-хозяйке будет принято на заседании Бюро UWW в августе во время чемпионата мира в Париже. На нём же будут утверждены новые олимпийские весовые категории и регламент соревнований. Одной из реформ станет переход на двухдневный формат борьбы, когда в один день проходят все предварительные схватки, а в другой — финалы. Именно в таком формате состоялся женский чемпионат России в Каспийске. Более того, по инициативе первого вице-президента ФСБР Омара Муртузалиева он прошёл в формате «спорт плюс шоу» с серьёзным призовым фондом, и мы будем рекомендовать UWW такую упаковку женской борьбы для тиражирования на мировом уровне», — цитирует Брюсова официальный сайт ФСБР.