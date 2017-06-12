Кадимагомедов завоевал золото ЧР по вольной борьбе в категории до 70 кг

На чемпионате России по вольной борьбе в Назрани разыгран второй комплект наград. В весовой категории до 70 кг золото завоевал Магомедхабиб Кадимагомедов, одолев в финальной схватке Магомада Дибиргаджиева со счётом 2:1.

Бронзовые медали завоевали Давид Баев, победивший в схватке за третье место Алибека Акбаева (6:3), и Расул Джукаев, поборовший Заурбека Сидакова (3:2).

Вольная борьба. Чемпионат России. Назрань

До 70 кг

1. Магомедхабиб Кадимагомедов (Дагестан).

2. Магомад Дибиргаджиев (Дагестан – Иваново).

3. Расул Джукаев (Чечня) и Давид Баев (ХМАО-РСО-Алания).