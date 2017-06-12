Аронян обыграл Крамника на супертурнире в Норвегии и догнал лидирующего Накамуру

В Ставангере (Норвегия) завершился шестой тур шахматного супертурнира Norway Chess. Армянский гроссмейстер Левон Аронян белыми обыграл россиянина Владимира Крамника и догнал лидера соревнований американца Хикару Накамуру, который также белыми сыграл вничью с другим россиянином Сергеем Карякиным. Партия завершилась на 54-м ходу.

Вишванатан Ананд из Индии взял верх над американцем Фабиано Каруаной. Еще две партии шестого тура не выявили победителя. Вничью сыграли норвежец Магнус Карлсен и француз Максим Вашье-Лаграв, а также голландец Аниш Гири и американец Уэсли Со.

Турнирное положение после 6-го тура

1-2. Накамура, Аронян – по 4 очка.

3-6. Крамник, Со, Гири, Карякин – по 3.

7-10. Каруана, Карлсен, Вашье-Лаграв, Ананд – по 2,5.