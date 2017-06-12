Мэттьюс выиграл 3-й этап и возглавил общий зачёт «Тура Швейцарии»

Австралиец Майкл Мэттьюс из команды Sunweb стал победителем третьего этапа многодневной велогонки Мирового тура «Тур Швейцарии». Гонщики преодолели 159,3 км по равнине из Мензикена в Берн.

Вторым и третьим в одно время с победителем финишировали словак Петер Саган из Bora – Hansgrohe и немец Йон Дегенкольб из Trek-Segafredo.

После победы на этапе Мэттьюс возглавил общий зачёт. Вторым стал его партнёр по команде голландец Том Дюмулен, третьим – Саган.

Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур Швейцарии». 3-й этап. Мензикен – Берн, 159,3 км

1. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – 3.49,48

2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – то же время

3. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)…

76. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +1,14.

Общий зачет

1. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – 8.18,47.

2. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – +0,10.

3. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – +0,11…

62. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +5,32.