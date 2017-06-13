Победители чемпионата России по вольной борьбе получат по 450 тысяч рублей

Оргкомитет чемпионата России по вольной борьбе сформировал призовой фонд турнира. Победители в каждой из категорий получат по 450 тысяч рублей, серебряные призёры — по 300 тысяч, а бронзовые — по 210 тысяч, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Кроме того, тренеры чемпионов получат по 210 тысяч рублей.

Чемпионат России по вольной борьбе стартовал 12 июня в Назрани. В весовой категории до 61 кг победу одержал Гаджимурад Рашидов, а в весе до 70 кг золотую медаль завоевал Магомедхабиб Кадимагомедов.