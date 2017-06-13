Жуков: важно, чтобы Пекин в 2022 году сохранил наследие Олимпиады-2008

Президент Олимпийского комитета России, глава координационной комиссии Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Жуков в ходе визита в Пекин отметил важность применения организаторами наработок, использованных на летних Играх 2008 года.

«Олимпиада 2008 года в Пекине впечатлила миллиарды людей по всему миру своими творческими проектами и церемониями. Нам важно обеспечить условия для того, чтобы Пекин сохранил своё наследие на зимней Олимпиаде. Она должна оставить след в истории олимпийского движения», — цитирует Жукова Inside the Games.

Пекин был избран столицей Олимпиады-2022 31 июля 2015 года во время 128-й сессии МОК в Куала-Лумпуре (Малайзия). Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.