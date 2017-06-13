ISU оставил возможность отменить ЧЕ-2018 по фигурному катанию в Москве

Совет Международного союза конькобежцев оставил за собой право перенести или отменить чемпионат Европы по фигурному катанию 2018 года в Москве из-за продолжающегося анализа информации из доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, сообщает официальный релиз ISU.

Соревнования запланированы на 15-21 января 2018 года. Совет ISU настаивает на том, что право проведения чемпионата Европы было доверено Москве до обнародования доклада и в экстренном случае соревнования могут быть перенесены в другое место.