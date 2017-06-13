Уорбасс выиграл 4-й этап «Тура Швейцарии», Карузо возглавил общий зачёт

Американский велогонщик Ларри Уорбасс из команды Aqua Blue Sport стал победителем четвёртого этапа многодневной велогонки Мирового тура «Тур Швейцарии».
Вторым на горном маршруте протяжённостью 143,2 км из Берна в Виллар-сюр-Оллон стал итальянец Дамиано Карузо из BMC. Третьим с тем же временем финишировал голландец Стивен Крейсвик из LottoNL-Jumbo.
По итогам четырёх этапов в лидеры общего зачёта вышел Карузо, вторым стал Крейсвик, третьим — итальянец Доменико Поццовиво (AG2R).
Велоспорт на шоссе. Гонка Мирового тура. «Тур Швейцарии». 4-й этап. Берн – Виллар-сюр-Оллон, 143,2 км
1. Ларри Уорбасс (США, Aqua Blue Sport) – 3.48,55
2. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 0,40
3. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – то же время
4. Симон Шпилак (Словения, Katusha-Alpecin)…
14. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +2,02…
Общий зачёт
1. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 12.08,35
2. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – +0,15
3. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +0,24
4. Симон Шпилак (Словения, Katusha-Alpecin) – то же время…
28. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +6,41…