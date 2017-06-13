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Уорбасс выиграл 4-й этап «Тура Швейцарии», Карузо возглавил общий зачёт

13 июня 2017, вторник. 21:08. Другие

Американский велогонщик Ларри Уорбасс из команды Aqua Blue Sport стал победителем четвёртого этапа многодневной велогонки Мирового тура «Тур Швейцарии».

Вторым на горном маршруте протяжённостью 143,2 км из Берна в Виллар-сюр-Оллон стал итальянец Дамиано Карузо из BMC. Третьим с тем же временем финишировал голландец Стивен Крейсвик из LottoNL-Jumbo.

По итогам четырёх этапов в лидеры общего зачёта вышел Карузо, вторым стал Крейсвик, третьим — итальянец Доменико Поццовиво (AG2R).

Велоспорт на шоссе. Гонка Мирового тура. «Тур Швейцарии». 4-й этап. Берн – Виллар-сюр-Оллон, 143,2 км

1. Ларри Уорбасс (США, Aqua Blue Sport) – 3.48,55
2. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 0,40
3. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – то же время
4. Симон Шпилак (Словения, Katusha-Alpecin)…
14. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +2,02…

Общий зачёт

1. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 12.08,35
2. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – +0,15
3. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – +0,24
4. Симон Шпилак (Словения, Katusha-Alpecin) – то же время…
28. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +6,41…

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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