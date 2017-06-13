Андреев и Пушев завоевали золото в классе 29-er на этапе КЕ по парусному спорту

Россияне Василий Андреев и Леонид Пушев завоевали золотые медали в юношеском классе 29-er на пятом этапе Кубка Европы по парусному спорту, который проходил в Хельсинки. Вторыми в общем зачёте и первыми в женском стали россиянки Зоя Новикова и Диана Сабирова. Замкнул тройку призёров финский экипаж Элиас Одрищинский/Ооливер Силен.



Парусный спорт. Кубок Европы. Хельсинки, Финляндия

Юноши. 29-er



1. Василий Андреев/Леонид Пушев (Россия).

2. Зоя Новикова/Диана Сабирова (Россия).

3. Элиас Одрищинский/Ооливер Силен (Финляндия).