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Андреев и Пушев завоевали золото в классе 29-er на этапе КЕ по парусному спорту

13 июня 2017, вторник. 23:12. Другие

Россияне Василий Андреев и Леонид Пушев завоевали золотые медали в юношеском классе 29-er на пятом этапе Кубка Европы по парусному спорту, который проходил в Хельсинки. Вторыми в общем зачёте и первыми в женском стали россиянки Зоя Новикова и Диана Сабирова. Замкнул тройку призёров финский экипаж Элиас Одрищинский/Ооливер Силен.

Парусный спорт. Кубок Европы. Хельсинки, Финляндия
Юноши. 29-er

1. Василий Андреев/Леонид Пушев (Россия).
2. Зоя Новикова/Диана Сабирова (Россия).
3. Элиас Одрищинский/Ооливер Силен (Финляндия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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13 июня 2017, вторник
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