Гогаев и Цаболов стали чемпионами России по вольной борьбе

Алан Гогаев стал победителем чемпионата России по вольной борьбе, который проходит в Назрани, в весовой категории до 65 кг. В финальной схватке Гогаев победил Муршида Муталимова со счётом 4:3. Бронзовые медали завоевали Куулар Начын и Имам Аджиев.
В весовой категории до 74 кг чемпионом России стал Хетик Цаболов, взявший верх в финале над Гаджи Набиевым со счётом 7:2. Бронзовыми призёрами стали Алан Засеев и Никита Сучков.
Вольная борьба. Чемпионат России. Назрань
До 65 кг
1. Алан Гогаев (ХМАО-Алания).
2. Муршид Муталимов (Дагестан).
3. Куулар Начын (Тыва-Красноярск) и Имам Аджиев (Дагестан).
До 74 кг
1. Хетик Цаболов (Московская область — Алания).
2. Гаджи Набиев (Дагестан).
3. Алан Засеев (Алания — Москва) и Никита Сучков (Красноярск).