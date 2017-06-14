Гогаев и Цаболов стали чемпионами России по вольной борьбе

Алан Гогаев стал победителем чемпионата России по вольной борьбе, который проходит в Назрани, в весовой категории до 65 кг. В финальной схватке Гогаев победил Муршида Муталимова со счётом 4:3. Бронзовые медали завоевали Куулар Начын и Имам Аджиев.

В весовой категории до 74 кг чемпионом России стал Хетик Цаболов, взявший верх в финале над Гаджи Набиевым со счётом 7:2. Бронзовыми призёрами стали Алан Засеев и Никита Сучков.

Вольная борьба. Чемпионат России. Назрань

До 65 кг

1. Алан Гогаев (ХМАО-Алания).

2. Муршид Муталимов (Дагестан).

3. Куулар Начын (Тыва-Красноярск) и Имам Аджиев (Дагестан).

До 74 кг

1. Хетик Цаболов (Московская область — Алания).

2. Гаджи Набиев (Дагестан).

3. Алан Засеев (Алания — Москва) и Никита Сучков (Красноярск).