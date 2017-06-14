Сборная России по гандболу обыграла Словакию в отборе на ЧЕ-2018

В квалификационном матче чемпионата Европы — 2018 мужская сборная России по гандболу в напряженной борьбе с минимальным перевесом обыграла команду Словакии со счетом 25:24. Последние два мяча россиян в течение заключительной минуты матча забил Даниил Шишкарев, ставший лучшим бомбардиром россиян в матче с 6 забитыми мячами. 5 раз отличился Игорь Сорока.

Перед заключительным туром сборная России с 4 очками занимает третье место в группе 6. Вторыми идут черногорцы – 6 очков, первыми – шведы (8). Чтобы напрямую отобраться на первенство континента подопечным Дмитрия Торгованова необходимо обыграть в 6-м туре Черногорию. Матч пройдет 17 июня в Москве и начнется в 15:00.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат Европы – 2018. Квалификационный турнир

Группа 6. Пятый тур

Словакия — Россия — 24:25 (12:12).