Трефилов: на ЧМ за женскую сборную России сыграют много молодых гандболисток

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился впечатлениями от победы своей команды над сборной Польши со счётом 32:28 в ответном матче второго раунда европейской квалификации чемпионата мира.



«Самое главное, сезон завершился на мажорной ноте.Сейчас у игроков будет отпуск, но уже 14 июля я всех жду на первом подготовительном сборе. Посмотрим, кто в нем будет принимать участие, боюсь, что немногие. Вероятно, продолжится обновление команды, на чемпионате мира увидим молодых игроков.



Встречи с польской командой показали, что у некоторых игроков очень большой потенциал. Правда, я не буду называть их имена. Есть крылатая фраза – учиться, учиться и ещё раз учиться. В спорте её сформулировали немного по-другому – работать, работать и работать. И впереди у нас ещё много работы», — приводит слова Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России.