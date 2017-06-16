Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Трефилов: на ЧМ за женскую сборную России сыграют много молодых гандболисток

16 июня 2017, пятница. 00:31. Другие

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился впечатлениями от победы своей команды над сборной Польши со счётом 32:28 в ответном матче второго раунда европейской квалификации чемпионата мира.

«Самое главное, сезон завершился на мажорной ноте.Сейчас у игроков будет отпуск, но уже 14 июля я всех жду на первом подготовительном сборе. Посмотрим, кто в нем будет принимать участие, боюсь, что немногие. Вероятно, продолжится обновление команды, на чемпионате мира увидим молодых игроков.

Встречи с польской командой показали, что у некоторых игроков очень большой потенциал. Правда, я не буду называть их имена. Есть крылатая фраза – учиться, учиться и ещё раз учиться. В спорте её сформулировали немного по-другому – работать, работать и работать. И впереди у нас ещё много работы», — приводит слова Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России.

Источник: Федерация гандбола России Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Женская сборная России - Гандбол Евгений Трефилов
Новости. Другие
16 июня 2017, пятница
00:31 Трефилов: на ЧМ за женскую сборную России сыграют много молодых гандболисток
15 июня 2017, четверг
22:59 Клишина заняла второе место в прыжках в длину на этапе «Бриллиантовой лиги»
22:41 Карякин проиграл Карлсену в восьмом туре турнира в Ставангере
21:15 Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги»
21:11 Женская сборная России квалифицировалась на чемпионат мира по гандболу
20:54 Поццовиво выиграл шестой этап веломногодневки «Тур Швейцарии»
20:04 Ильиных — пятая в прыжках с 3-метрового трамплина на ЧЕ в Киеве
19:41 Немец Хартунг победил на ЧЕ по фехтованию в соревнованиях саблистов
19:30 Россия сыграет со Словенией в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу 6х6
18:35 Егорян: у нас серебро чемпионата Европы. Даже не знаю, плакать или радоваться
18:32 Россиянин Сиваков победил в общем зачёте молодёжной «Джиро д'Италия»
18:28 Шпажистка Колобова завоевала золото чемпионата Европы
18:20 Лисунов: сделаем всё возможное, чтобы показать максимальный результат в Рузе
18:20 Зиннуров: Россия выиграла первый Суперфинал МЛ. Желаю повторить успех
18:17 Власенко: бассейн в городе Рузе один из лучших в Европе
18:16 Терюшков: вход на матчи Суперфинала Мировой лиги в Рузе будет бесплатным
18:04 Маглионе: FINA всегда с удовольствием проводит соревнования в России
17:54 Шпажистка Колобова пробилась в финал чемпионата Европы в Тбилиси
17:26 Шлейхер и Белевцев завоевали серебро ЧЕ в синхронных прыжках с вышки
16:44 Саблист Якименко не сумел пробиться в четвертьфинал ЧЕ в Тбилиси
16:34 Шпажистка Колобова вышла в полуфинал чемпионата Европы в Тбилиси
16:31 Власенко: сборная РФ по водному поло настраивается на победу в Суперфинале МЛ
16:05 Воронин: заявление Дибирова не совсем обосновано. Какие ещё нужны поздравления?
15:27 Шпажистка Колобова вышла в четвертьфинал чемпионата Европы в Тбилиси
14:15 Бадминтонисты Иванов и Созонов вышли в четвертьфинал этапа Суперсерии
14:01 РУСАДА провела антидопинговый семинар для легкоатлетов в Новогорске
13:35 Логинов: Цветков неудачно пошутил, пришлось съесть его на ужин
12:56 Стоимость проведения Олимпиады-2016 составила $ 13,2 млрд
12:49 Родионенко: гимнасты РФ — вторые в мире, у нас есть чему поучиться
12:30 Закарин выступит на чемпионате России по велоспорту на шоссе в Воронеже
12:11 Клячин и Васнецова выступят на летнем чемпионате мира по биатлону в Чайковском
12:07 Ильиных с лучшим результатом вышла в финал ЧЕ по прыжкам в воду
12:02 Зайцева: должность главного тренера мне дали совсем не для того, чтоб я работала
11:08 Казань примет чемпионат Европы по триатлону в 2019 году
10:02 Тедеев: на ЧР в Назрани некоторые «показали кино», которое никому не нужно
09:41 18 гандболисток вызваны в состав сборной РФ на матч с Польшей в отборе к ЧМ
09:36 Российские регбисты проиграли уругвайцам в матче Кубка наций в Монтевидео
09:30 Конева: не собиралась заканчивать свою спортивную карьеру. Это глупо и рано
09:21 Команда Логинова — вторая после трёх гонок на чемпионате мира в классе «Дракон»
09:18 Меркулова победила на этапе Кубка мира по выездке в Нижнем Новгороде
00:59 Садулаев: финал ЧР с Байцаевым — один из самых тяжёлых в моей карьере
00:50 Гогаев: быть борцом — это своего рода болезнь
00:25 IWF готова незамедлительно принять надлежащие меры по борьбе с допингом
14 июня 2017, среда
23:14 Пловцы Красных и Чупков одержали победы на этапе «Маре Нострум»
22:51 Сборная России по гандболу обыграла Словакию в отборе на ЧЕ-2018
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017