Сажидов: задача-минимум для сборной Дагестана на ЧР в Назрани была 3 золота

Главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Сажид Сажидов оценил выступление подопечных на чемпионате России в Назрани. Сборная Дагестана победила в общекомандном зачёте, завоевав четыре золота. Чемпионами России стали Заур Угуев, Гаджимурад Рашидов, Магомедхабиб Кадимагомедов и Абдулрашид Садулаев.

«Наша задача-минимум была выиграть на чемпионате России три золотые медали. Омар Магомедович Муртузалиев говорил о пяти золотых наградах, это было нашим планом-максимум, и до него мы немного не дошли.

В борьбе каждый день меняются лидеры — в этом сила и мощь вольной борьбы в России. В этом весе есть хорошая конкуренция, и поражение в категории до 86 кг пойдёт нашим ребятам на пользу. Да, я расстроен, но я рад за страну — из-за такой мощной конкуренции мы с лёгкостью можем бороться за рубежом только за золото. Поражения — нужный момент в борьбе», — цитирует Сажидова официальный сайт ФСБР.