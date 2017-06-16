Вратарь «Дины» Зуев объявил об уходе из команды с помощью стихотворения

37-летний Сергей Зуев, вратарь сборной России с 2002 по 2012 год, известный по выступлениям за «Синару» с 2001 по 2014 год, в последние три года выступавший за «Дину», объявил о своём уходе из московской команды с помощью стихотворения, которое опубликовал на своей странице «ВКонтакте».
Вот промчалось снова время метеором,
Те 3 года, что играл я здесь.
Я окину Вас немного грустным взором
И решусь на неожиданную весть.
Ухожу я. Не от вас. В другое место,
Где такой же ждёт меня тяжелый труд.
Где, надеюсь, будет также интересно,
Где меня, как здесь, все примут и поймут.
Много в памяти хорошего хранится,
Ведь плохое не выносят из избы.
Так приятно, что такому приключиться
Суждено было, и в этом были вы.
Не прощаюсь навсегда, до скорой встречи,
Обязательно увидимся еще.
И грустить не надо, ведь еще не вечер,
Сохраню надолго ваше я тепло…
Благодарю команду и болельщиков «Дины»! От чистого сердца! За опыт, критику и поддержку! — написал Зуев.