Байдарочница Анюшина и каноистки Андреева/Ромасенко выиграл ЧР

Елена Анюшина победила в заезде байдарок-одиночек на 500 метров на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ в Москве. В соревнованиях каноэ-двоек на аналогичной дистанции первенствовали Ирина Андреева и Олеся Ромасенко.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва

Женщины

Байдарка-одиночка. 500 м

1. Елена Анюшина – 1.49,56.

2. Светлана Черниговская – 1.51,47.

3. Вера Собетова – 1.52,58.



Каноэ-двойка. 500 м

1. Ирина Андреева/Олеся Ромасенко – 1.59,52.

2. Дарья Харченко/Алия Алмакаева – 2.01,95.

3. Олеся Никифорова/Ксения Курач – 2.05,10.