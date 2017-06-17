Сборные России выиграли первые матчи командного ЧМ по шахматам

В Ханты-Мансийске состоялся первый тур командного чемпионата мира по шахматам. В мужском турнире сборная России обыграла команду Египта со счетом 3,5:0,5. Победу команде принесли Никита Витюгов, Максим Матлаков и Владимир Федосеев, обыгравшие своих соперников. Ян Непомнящий завершил свою партию вничью.

В других встречах дня сборная Китая выиграла у команды Беларуси, американцы обыграли норвежцев, поляки — индийцев. Сборные Турции и Украины сыграли вничью.

В соревнованиях женщин команда России выиграла у сборной Китая со счетом 3:1. Победили Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, проиграла Ольга Гиря.

Украинская команда обыграла сборную США, польские шахматистки взяли верх над азербайджанскими, команда Вьетнама разгромила сборную Египта. Вничью завершился матч Индия — Грузия.

Во втором туре мужская сборная России сыграет с командой Турции, россиянки встретятся с вьетнамскими шахматистками.