Завершён трансатлантический переход для установления рекорда с участием Грачёвой

Завершился трансатлантический переход по маршруту Бермуды — Плимут (2870 миль) с целью установления официального мирового рекорда скорости по правилам World Sailing Speed Record Council. Рекорд на лодке Class 40 под названием Talanta пытались установить шведский яхтсмен Микаэль Рюкинг и российская гонщица Ирина Грачёва.

Это была первая в истории попытка мирового рекорда скорости на указанной дистанции для однокорпусных 40-футовых яхт. Рюкингу и Грачёвой удалось преодолеть 2870 морских миль за 13 дней, пять часов и 19 минут, что является рекордом, сообщает официальный сайт ВФПС. Однако результат пока является неофициальным, так как материалы плавания находятся на рассмотрении.