Лебедева: Чичерова рассказала, насколько в CAS всё политизировано

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева рассказала о своих ожиданиях от слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по поводу апелляции на решение МОК о лишении её медалей, завоёванных на Играх-2008 в Пекине.



«6 сентября у меня состоится слушание в CAS. Мы ещё не решили, надо мне ехать или нет, примем это решение позднее. Возможно, будет лучше привлечь каких-то специалистов, хорошо знающих англосаксонскую правовую систему, чтобы оперировать правильными словами и не так эмоционально, как я. У меня могут возникнуть эмоции, а всё должно быть аргументировано и чётко, по делу и по существу.



Аня Чичерова сказала, что всё настолько политизировано, что они изначально настроены на то, что у нас существует некая допинг-система. Я, конечно, понимаю, что мне тоже будет очень тяжело. Но я буду бороться до последнего, сдаваться не собираюсь. Возможно, после CAS я буду подавать апелляцию в гражданский суд Швейцарии. Я понимаю, что если сказала «а», то надо говорить и «б», идти до последнего, чтобы я сама себя не корила потом, что сдалась.

Но если раньше у меня ещё была какая-то надежда, то после разговора с Аней я разочаровалась, поняла, что у них существуют двойные стандарты. Хотя я понимала изначально, что шансов у меня не очень много. Я понимаю, если бы это был единичный случай, но в случае нашей победы был бы создан такой большой прецедент. Если мы оспорим эту методику (обнаружения туринабола), будут многочисленные суды после обращений других спортсменов. Этого МОК просто не допустит. У меня есть моменты, к которым я могу апеллировать. Надо думать, что я ещё могу сделать. Время ещё есть. Но я понимаю реальность всего, что у нас происходит в спорте», — приводит слова Лебедевой «Р-Спорт».