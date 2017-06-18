Когуашвили: Власов будет готовиться к ЧМ, а Акиев будет его страховать

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили прокомментировал победу Романа Власова в весе до 80 кг на чемпионате России, который прошёл во Владимире.



«Роман Власов боролся убедительно и достойно, показал своё мастерство. Честно скажу, у меня в том, что он проявит себя, сомнений не было. Власов — один из немногих, которому не надо по два раза повторять, что нужно работать не только на сборах, но и дома. Его победа — результат и домашней работы.



Переход Власова в этот вес состоялся очень кстати, потому что нашего лидера этого веса, чемпиона мира Рамазана Абачараева, преследуют неудачи. Накануне чемпионата России я узнал, что ему предстоит лечение, он отпросился и со сборов. Увы, до чемпионата мира остаётся не так много времени, и вряд ли Рамазан успеет включиться в борьбу за попадание в Париж. Роман Власов будет готовиться к чемпионату мира, а Адлан Акиев будет его страховать.



Адлану нужно учиться, тренироваться, он ещё молод, бронза на Европе показала его огромный потенциал. Отправлять Власова на турнир в Польшу я бы не стал, ему некому что-то доказывать, за свои слова он всегда отвечает. На мир готовится Власов, Акиев — страхует», — приводит слова Когуашвили официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.