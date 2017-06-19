Любительская сборная России стала чемпионом Европы по футболу 6х6. В финальном матче мини-Евро в Брно (Чехия) команда Дмитрия Смирнова обыграла хозяев турнира в серии послематчевых пенальти – 1:1 (по пенальти – 3:2).

На гол Марика во втором тайме ответил капитан сборной России Алексей Медведев. За четыре минуты до конца встречи он же заработал пенальти, но Валерий Лихобабенко угодил в штангу. Матч завершился серией пенальти, в которой голкипер российской сборной Денис Коршиков взял первый же удар, а Евгений Вашурин, Эрик Корчагин и Лихобабенко были точны.

Сборная России впервые стала чемпионом Европы с пятой попытки. Ранее лучшим достижением нашей команды было четвёртое место на мини-Евро-2013. Напомним, первые шесть чемпионатов Европы выигрывала сборная Румынии, а в прошлом году её гегемонию прервал Казахстан, который Россия прошла на этом турнире в 1/8 финала. Румыния на этот раз стала четвёртой, уступив во встрече за третье место Венгрии.