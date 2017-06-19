Московские пятиборцы выиграли командный турнир чемпионата России

Чемпионат России по современному пятиборью завершился в Москве мужским командным турниром, победу в котором одержала сборная Москвы в составе Максима Кузнецова, Данилы Калимуллина и Артёма Недова. Вторыми стали пятиборцы Самарской области: Илья Фролов, Олег Наумов и Дмитрий Лукач. Третье место заняли нижегородцы Кирилл Беляков, Борис Кокряков и Дмитрий Соколов.
Современное пятиборье. Чемпионат России. Москва
Мужчины. Команды
1. Москва – 4241.
2. Самарская область – 4222.
3. Нижегородская область – 4005.